صندوق الوطن يكرم الفرق الفائزة في المسابقة الطلابية لريادة الأعمال

كرم صندوق الوطن، أمس في أبوظبي، 12 فريقا طلابيا يتنمون إلى عدد من الجامعات الإماراتية، تفوقوا في "المسابقة الطلابية لريادة الأعمال" من خلال تقديم أفكار مبتكرة لمشاريع ريادية في المجالات الأربعة التي حددها الصندوق للمشاركة هذا العام وهي الأمن السيبراني، والاستدامة، والتكنولوجيا الصحية، والسياحة والثقافة والصناعات الإبداعية.

وشارك في المسابقة أكثر من 102 فريق ينتمون إلى أكثر من 21 جامعة إماراتية، واختارت لجان التحكيم أفضل 12 فريقا ليتم تكريمهم ودعمهم لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة في مجال ريادة الأعمال.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن إن المسابقة كشفت عن مبدعي الإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة، وأكدت أن شباب الوطن مؤهلون بحق ليكونوا رواد المستقبل في الصناعات الإبداعية.

وأضاف أن تنظيم هذه المسابقة، يأتي في إطار برنامج ومبادرات الصندوق التي تركز على العمل مع طلبة المدارس والجامعات، من أجل تمكينهم من الاستخدام الإبداعي للتقنيات الحديثة، وتعميق قدراتهم، ليتمكنوا من الإسهام الفاعل في مسيرة الوطن، وأن صندوق الوطن يقوم بهذه المهمة، في إطار رسالته لدعم وتمكين طلاب الجامعات، وتأكيد ارتباطهم القوي بالهوية الوطنية، واعتزازهم بمبادئ وقيم الإمارات.

وأوضح أن المسابقة الطلابية لريادة الأعمال، ركزت على تشجيع طلاب الجامعات على استعراض الأفكار وتقديم أفكارهم الريادية والمبتكرة وفق معاير محددة، ليحصل الفائزون على منح مالية لتطوير نماذجهم الأولية خلال العام المقبل، ما يساعدهم على تحويل رؤاهم الريادية إلى واقع ملموس ومشاريع ناجحة، مشيدا بحجم المشاركات وبالدور الكبير الذي اضطلعت به لجان التحكيم في مجالات المسابقة الأربعة.

وحصل الفريق الفائز بالمركز الأول في كل مجال من مجالات المسابقة على جائزة قدرها 30 ألف درهم، بينما حصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 20 ألف درهم، وبلغت قيمة جائزة الفائز بالمركز الثالث 15 ألف درهم.

وفاز فريق جامعة خليفة بالمركز الأول في قطاع الأمن السيبراني، وحل فريق جامعة كيرتن بالمركز الثاني، فيما حل فريق جامعة أبوظبي ثالثا، بينما فازبالمركز الأول في قطاع التكنولوجيا الصحية (HealthTech) فريق جامعة دبي الطبية، وحل فريق جامعة الإمارات ثانيا، فيما حصل فريق جامعة خليفة & مدرسة 42 أبوظبي على المركز الثالث.

وفي قطاع السياحة والثقافة، والصناعات الإبداعية جاء فريق كليات التقنية العليا (HCT) أولا، وحل فريق جامعة الإمارات ثانيا، ثم فريق آخر من كليات التقنية العليا (HCT) ثالثا، بينما فاز بالمركز الأول في قطاع الاستدامة، فريق جامعة الإمارات، وجاء فريق جامعة دبي الطبية ثانيا، فيما حل فريق كليات التقنية العليا (HCT) ثالثا.