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فوربس الشرق الأوسط تطلق قمة "بناء المستقبل" في أبوظبي غداً

فوربس الشرق الأوسط تطلق قمة "بناء المستقبل" في أبوظبي غداً
25 مايو 2025 15:44

تنطلق غداً في بيركلي أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة "بناء المستقبل" التي تنظمها فوربس الشرق الأوسط وتستمر لمدة يومين حتى 27 مايو الجاري بمشاركة رواد القطاع العقاري والمستثمرين والمبتكرين والمهندسين المعماريين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. 

 

وتسلّط القمة الضوء على أحدث التطورات التي تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة، والبنية التحتية للمدن المستقبلية، والقطاع العقاري، مع التركيز على سبل توظيف هذه التحولات في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ورفاهية.

 

 ومن خلال نقاشات معمّقة تتناول تكامل المدن الذكية، والتخطيط الحضري المستدام، وحلول البنية التحتية المتقدمة، تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار والتنمية الحضرية. 

 

وسيتناول المتحدثون خلال القمة أحدث الابتكارات في مجالات المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والتصميم المستدام، مع تسليط الضوء على تطور العمارة الحديثة التي تمزج بين التصميم المراعي للبيئة والحفاظ على الهوية الثقافية، ودمج أحدث التقنيات الذكية. 

 

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وسيتضمن البرنامج أيضًا ورش عمل تفاعلية تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع، مع تركيز خاص على دور العمارة والتصميم الداخلي في تعزيز جودة الحياة.

 

 ومن أبرز الفعاليات، جلسة تطبيقية تسلّط الضوء على كيفية تحويل اتجاهات التصميم من معرض ميلانو 2025 إلى حلول عملية على أرض الواقع، إلى جانب ورشة عمل مخصصة لاستكشاف آليات دمج النباتات والمساحات الخضراء في المشاريع الحضرية وبيئات الضيافة والمنازل السكنية. 

وتنعقد القمة بشراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وبالشراكة مع شركة وان للتطوير العقاري، وستشهد مشاركات متميزة من نخبة المتحدثين والقادة.

 

 

 

 

 

المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
فوربس الشرق الأوسط
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