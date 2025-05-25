عمار النعيمي يزور جناح الإمارات في "إكسبو ‏أوساكا"‏

زار سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جناح دولة الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" ـ اليابان، الذي تُعقد فعالياته في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات".
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول ما يقدمه جناح الإمارات من محتوى يحكي قصة الدولة من تراثها الغني وثقافتها الأصيلة، وصولاً إلى ابتكاراتها الرائدة باستكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة.ورافق سموّه خلال الزيارة، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، والدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.وأكد سموّ ولي عهد عجمان، أن مشاركة دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"، تجسد قدرتها على الريادة في الابتكار، وتشكّل منصة شاملة للتبادل الثقافي والاقتصادي وتعزيز الشراكات المستدامة مع الدول، وتعكس التزامها برؤية مستقبلية مشتركة. وكان في استقبال سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، لدى وصوله جناح الإمارات، شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة فوق العادة لدى اليابان، والمفوض العام لجناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"؛ حيث رافق سموّه في جولة للتعرّف على مكونات الجناح الذي يقام تحت شعار "من الأرض إلى الأثير".
واستلهم تصميم جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" من النخلة، برمزيتها التاريخية والتراثية، حيث يسلط التصميم الضوء على معالجة معاصرة لنمط العريش المستمد من العمارة التقليدية الإماراتية، عبر دمج مخلفات النخيل الزراعية مع براعة النجارة اليابانية، وتتجلى السمة المعمارية الأبرز فيه في "غابة" مؤلفة من 90 عموداً من اليريد، ترتفع حتى 16 متراً، لتشكّل مشهداً بصرياً لافتاً.وشدّد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ مشاركة الإمارات في المعرض، تعزز التبادل الثقافي وتروّج لتراثها الغني وقيمها الأصيلة، مشيراً إلى أنّ الإقبال الكبير على جناح الدولة الذي استقبل أكثر من 250 ألف زائر خلال أسبوعين، يعكس جاذبية التجربة الإماراتية عالمياً.ولفت سموّه إلى أنّ علاقات دولة الإمارات باليابان تاريخية ومتجذرة؛ إذ يرتبط البلدان بشراكة استراتيجية طويلة تمتد لأكثر من 50 عاماً في قطاعات الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة والفضاء والتقنية، مؤكداً أنّ المشاركة في إكسبو أوساكا، تسهم في توطيد علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتؤكد على استدامة الحضور الإماراتي في المعارض الدولية، وبناء جسور من التفاهم بين الثقافات المختلفة. والتقى سموّه، لدى زيارته منصة "مستكشفو الفضاء"، معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب ورائد الفضاء الإماراتي؛ حيث تبرز المنصة إنجازات الدولة في مجال استكشاف الفضاء، والتزامها الراسخ بدفع عجلة التقدّم الجماعي وتمكين الأفراد بالبحث العلمي والابتكار وتفعيل دور الشباب.
وفي ختام الزيارة، وجه سموّ ولي عهد عجمان الشكر إلى فرق العمل والمتطوعين المشرفين على الجناح، وأثنى على جهودهم، كما قدم سموه الشكر لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، التي أشرفت على تصميم الجناح.