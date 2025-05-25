الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يفتتح المؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في ميديكلينيك بأبوظبي

نهيان بن مبارك يفتتح المؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في ميديكلينيك بأبوظبي
25 مايو 2025 15:39

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال المؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في ميديكلينيك في العاصمة أبوظبي، وذلك بدعم من دائرة الصحة في أبوظبي وبمشاركة واسعة من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب حضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية من مختلف الدول.

 

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر السنوي لأورام السرطان الذي تنظمه مجموعة ميديكلينيك في أبوظبي، يهدف إلى إيصال أحدث الأبحاث والمعرفة المتعلقة بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاجه إلى منطقتنا.

 

وقال معاليه إن هذا الهدف النبيل سيتحقق بفضل جهودكم، مثمناً قيام القائمين على مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط بجمع كوكبة متميزة من الخبراء الإقليميين والدوليين في هذا المجال ورحب بالمشاركين القادمين من خارج الدولة، كما وجه الشكر إلى المشاركين من داخل الدولة، معربا عن امتنانه لما قدموه من معرفة وخبرة مؤكدا أن الجميع ممتن لحرص المجموعة على التعليم الطبي، والتزامها بتقديم رعاية صحية متميزة، وتفهمها العميق لحالة المرضى وأسرهم.

 

وأضاف معاليه أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ألهمتنا أن نعتبر الصحة العامة، والخدمات الطبية، والتطوير المهني، أولويات وطنية لا غنى عنها.

 

وقال معاليه إن الكثير من الحضور هم من العاملين في القطاع الصحي بالدولة، الذين يدركون تماماً مدى التزام صاحب السمو رئيس الدولة بتعزيز نظام صحي شامل، يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، ويوفر لهم رعاية صحية متقدمة على أعلى المستويات العالمية، ويُمكّنهم من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بجوائز «أبوظبي للثقافة والفنون»
بقيادة جامعة الشارقة.. دراسة تمنح الأمل لمرضى أحد أنواع السرطان

وشدد معاليه على أن نجاح منظومة الرعاية الصحية في الإمارات يعتمد على مهارة وكفاءة والتزام ورحمة الأطباء والجراحين والمتخصصين، إلى جانب البحث الطبي، وضمان الجودة، والمساءلة، وتوفير بنية تحتية طبية متطورة، وزيادة الوعي الصحي، وتبني أحدث التقنيات العلاجية مؤكدا أن مجال علاج وتشخيص السرطان يشهد اليوم تطورات لافتة تُسهم في تطوير علاجات ناجعة وواعدة.

 

وقال معاليه إن التعاون المجتمعي الشامل مطلوب لدعم المرضى وأسرهم، وكذلك لدعم العاملين في مجال طب الأورام لافتا إلى أن برنامج المؤتمر يعكس هذه التوجهات، ويتيح المجال لتبادل الخبرات، ووجهات النظر، والتعاون مع الزملاء من مختلف دول العالم.

 

وشهد المؤتمر في نسخته الرابعة حضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال الأورام لمناقشة أحدث التطورات في رعاية مرضى السرطان والبحوث والابتكار، هدفت إلى تعزيز التعاون بين المتخصصين والمؤسسات في مجالات الوقاية والتشخيص المبكر للأورام، مع التركيز على تحسين النتائج العلاجية لمرضى السرطان.

 

من جانبه أعرب هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط  عن جزيل الشكر إلى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، على دعمه المستمر للمؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في ميديكلينيك، الذي نحتفل هذا العام بانعقاد نسخته الرابعة.

 

المصدر: وام
السرطان
نهيان بن مبارك
ميديكلينيك
آخر الأخبار
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج محمد أحمد الحسانين بطلاً لدورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©