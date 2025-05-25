455 خريجاً من برنامج تطوير مديري وخبراء «التواصل الاجتماعي»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى شركات «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، النسخة الـ 20 من برنامج «تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي»، الذي استقطب على مدار دوراته السابقة أكثر من 455 خريجاً.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: يجسد برنامج تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي، رؤية أكاديمية الإعلام الجديد في إعداد جيل جديد من موظفي الاتصال الرقمي ومديري الاتصال والتسويق، قادر على رفع مستوى مهارات الاتصال الاستراتيجي وتوظيف أدواته المتجددة بشكل حقيقي يتناسب مع طموحات الأهداف المؤسساتية في إيصال الرسائل والتفاعل مع الجمهور المستهدف من كل فئاته.

وأكد التزام أكاديمية الإعلام الجديد بتوفير بيئة تعليم مبتكرة، تجمع بين المحتوى المتخصص والتطبيق العملي، لتعزيز قدرات موظفي الاتصال الرقمي ومديري الاتصال والتسويق وصناع المحتوى والمؤثرين وتزويدهم بمهارات متقدمة تمكنهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لفهم سلوك المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

خبراء عالميون

قدم النسخة العشرين من برنامج تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي، نخبة من خبراء التسويق الرقمي العالميين، يتقدمهم مات بيلي، وهو أحد أكثر المدربين طلباً في التسويق الرقمي في العالم. وبفضل خبرته التي تزيد على 25 عاماً في الاتصالات والتسويق الرقمي، فقد حظي بسمعة عالية فيما يتعلق بتقديم تجارب تعليمية لا تُنسى. وله 4 كتب في التسويق الرقمي.

كما شارك غريغ جاربو، وهو خبير حائز على جوائز في التسويق الرقمي والاتصالات. ولأكثر من 20 عاماً، أظهر معرفته العميقة بالتسويق، من خلال تأليفه لثلاثة كتب متخصصة في الاتصال المؤسسي والتسويق، وكتابته لأكثر من 1600 مقال، ومشاركته في أكثر من 80 مؤتمراً.

وحاضر في البرنامج أيضاً جودت شماس، وهو أحد أفضل المحترفين في مجال التسويق الرقمي في المنطقة، ولديه خبرة تزيد على 20 عاماً في هذا المجال.

كما حاضر في البرنامج نجيب تويهيري، وهو محترف في التسويق الرقمي وحائز على جوائز، ويقود مكتب شركة «أسمبلي» في المملكة العربية السعودية.