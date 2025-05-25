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علوم الدار

سالم القاسمي يشهد حفل التخريج الثالث لأكاديمية الشارقة للتعليم

سالم القاسمي يسلم الشهادة لإحدى الخريجات (وام)
26 مايو 2025 01:35

الشارقة (الاتحاد)

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شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، حفل التخريج الثالث لأكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.
وألقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، كلمة تقدمت فيها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الدائمة للأكاديمية منذ انطلاقتها، وحرص سموه الدائم على الارتقاء بأركان العملية التعليمية، قائلةً: «نسعد ونتشرف بتخريج 313 من القيادات التربوية والمعلمين والمعلمات ومساعدات المعلمات، وذلك في البرامج التالية: الدفعة الثالثة من دبلوم الدراسات العليا في التعليم وعددهم 145 معلماً ومعلمة، والدفعة الثانية من ماجستير التربية في القيادة التعليمية، وعددهم 74 معلماً ومعلمة، الدفعة الأولى من دبلوم الدراسات العليا في القيادة التربوية وعددهم 28 قائداً، وكذلك الدفعة الثانية من الشهادات التخصصية في التعليم للطفولة المبكرة وعددهم 66 معلمة ومساعدة معلمة. وتضم هذه المجموعات تخريج 28 معلمة من برنامج (معلم وأفتخر) في جميع البرامج».
وتفضل رئيس مكتب سمو الحاكم بتسليم خريجي وخريجات البرامج الأكاديمية وبرامج التطوير المهني شهادات تخرجهم، مهنئاً إياهم بالتخرج وملتقطاً معهم الصور التذكارية. كما تفضل بتكريم مدرسة جيمس ميلينيوم الشارقة تقديراً لجهودها في استضافة وتدريب طلبة أكاديمية الشارقة للتعليم على مدار العام الأكاديمي، وذلك ضمن مبادرة «مدرسة توجيهية» التي كانت الأكاديمية قد أطلقتها عام 2023م.

سلطان بن محمد القاسمي
سالم بن عبد الرحمن القاسمي
الشارقة للتعليم
الشارقة
المدينة الجامعية
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