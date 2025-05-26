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سيف بن زايد: حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي ستظل ذكراه نبراساً يضيء دروب الأوفياء

سيف بن زايد
26 مايو 2025 08:36

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، رجلٌ تفرّد بسموّ معدنه، وصدق سيرته، ونقاء ولائه.. نذر حياته لخدمة الوطن وقيادته، بعقلٍ راجح وقلبٍ وفيّ. وستظلّ ذكراه نبراساً يُضيء دروب الأوفياء.

وقال سموه عبر منصة إكس:"رفيق درب الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، في سنوات التأسيس، بعزيمةٍ لا تلين، وسيرةٍ ناصعة بالولاء والإخلاص. ترك إرثاً من القيم النبيلة التي تُروى بفخر، وستظلّ ذكراه نبراساً يُضيء دروب الأوفياء. رجلٌ تفرّد بسموّ معدنه، وصدق سيرته، ونقاء ولائه.. نذر حياته لخدمة الوطن وقيادته، بعقلٍ راجح وقلبٍ وفيّ. كان عنواناً للثبات في المواقف، والرفعة في الأخلاق، والولاء الذي لا يُساوَم. اللهم ارحم حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، واغفر له، وبلّغه الفردوس الأعلى من الجنة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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