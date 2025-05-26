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ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
26 مايو 2025 09:43

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 21.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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