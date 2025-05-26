ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 21.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 21.6 °C in Raknah (Al Ain) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/O3fpUOhbh1 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 26, 2025