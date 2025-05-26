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انطلاق "قمة الإعلام العربي" في دبي

انطلاق "قمة الإعلام العربي" في دبي
26 مايو 2025 10:25

انطلقت اليوم في دبي، "قمة الإعلام العربي 2025"، التجمع الإعلامي الأكبر عربياً، وذلك بمشاركة نحو 8000 إعلامي من داخل دولة الإمارات وخارجها، مستهلة أعمالها بجلسات "المنتدى الإعلامي العربي للشباب".

وتجمع القمة، التي تستمر حتى 28 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك لاستعراض آفاق التطوير الإعلامي خلال المرحلة المقبلة.

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وتتضمن أعمال اليوم الأول الاحتفاء بجائزة الإعلام للشباب العربي "إبداع"، كما تشمل أجندة الحدث على مدار أيام القمة، انعقاد أكثر من 175 جلسة رئيسية، وما يزيد على 35 ورشة عمل، تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية، فيما يشارك في القمة ومن خلال جلساتها المختلفة أكثر من 300 متحدث من المنطقة والعالم.

المصدر: وام
قمة الإعلام العربي
الإمارات
دبي
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