حمدان بن محمد يصل إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عُمان، حيث يقوم سموه بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان الشقيقة.

وكان في استقبال سموه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية لسموه يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

ويجري سموه مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي ضمن مختلف المجالات التنموية في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.