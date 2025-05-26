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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
26 مايو 2025 12:22

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ميخائيل كافيلاشفيلي، رئيس جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
جورجيا
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