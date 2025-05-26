"الشؤون الإسلامية والأوقاف": فرض 50 ألف درهم غرامة على من يحج بدون تصريح

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه تم إقرار فرض غرامةٍ ماليةٍ قدرها 50 ألف درهم على كل من يصل من مواطني الدولة إلى المملكة العربية السعودية من غير تصريح حجٍّ صحيحٍ ومعتمدٍ من الهيئة.

يأتي القرار في إطار حرص الهيئة على توفير تجربة حجٍّ آمنةٍ لكل حجاج الإمارات.

وأكدت الهيئة أن أداء فريضة الحج لكل المواطنين والمواطنات يتوقف على منح تصريح حجٍّ رسميٍّ يصدرعنها، استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء في شأن نظام الحج والعمرة الذي حدد كافة الإجراءات المنظمة لموسم الحج في الدولة، والتي تضمن توزيع الفرص بين المتقدمين بشفافيةٍ ووضوحٍ عبر برامج الفرز الإلكترونية.





وتدعو الهيئة كل مجتمع الإمارات للالتزام باللوائح والنظم وعدم المجازفة بالمال والوقت في المسار الخاطئ، وأن كل من يتصرف خارج هذا الإطار يتحمل مسؤوليات وتبعات ما يقوم به ، مبينةً أن هذا الأجراء يستهدف الحد من ظاهرة الذين يصلون إلى المشاعر المقدسة دون الحصول على تصريح، ويتوجهون إلى مقرات حجاج الدولة وخلق حالة الازدحام، مما يسهم في إعاقة خطط وترتيبات مكتب شؤون حجاج الدولة في تقديم الخدمات لحجاج الدولة بالطريقة التي تلبي الطموحات وتحقق السعادة الكاملة للحجاج.