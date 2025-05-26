«جي 42» شريك الذكاء الاصطناعي لملتقى «فيفا تِك» في باريس

أعلنت مجموعة "جي 42"، اليوم، مشاركتها في ملتقى "فيفا تِك" (VivaTech)، أكبر حدث تقني للشركات الناشئة في أوروبا، كشريك حصري رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن النسختين المقبلتين من الحدث لعامي 2025 و2026.

وتم الاتفاق على المبادئ الأولية لهذا التعاون عبر مذكرة تفاهم وقعها كل من موريس ليفي، رئيس VivaTech، ورئيس هيئة الرقابة لمجموعة بوبليسيس Publicis، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، في قصر فرساي خلال قمة "اختر فرنسا" (Choose France).

وتفتح هذه المذكرة فصلاً جديداً من التعاون الإقليمي، الذي يوحد طموح الإمارات وفرنسا في صياغة أجندة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بشكل مسؤول.

وستركز الشراكة على مواضيع رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق، والسيادة التكنولوجية، والمنظومات الموثوقة للابتكار، مما يؤكد التزام "جي 42" بعيد المدى ببناء شبكة الذكاء(The Intelligence Grid)، وهي منظومة عالمية مترابطة من البنى التحتية والمنصات ونماذج الحوكمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي المسؤول والسيادي والشامل.

وقال بينغ شياو، بهذه المناسبة، إن المهمة المشتركة هي إطلاق العنان للإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار والقدرة التنافسية، والأهم من ذلك من أجل المساواة والأمان والاستدامة، مؤكدا على الرسالة الواضحة للشراكة التي تكمن في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي على أساس الموثوقية، ويجب أن يخدم الجميع.

من جهته أكد موريس ليفي، على الموقع الريادي لمجموعة "جي 42" ورؤاها التي تتوافق تماما مع مهمة "فيفا تِك" في توفير التقنيات والشراكات التي تصوغ مستقبل هذا القطاع، معربا عن تطلعهم إلى بناء جسور جديدة بين أوروبا والشرق الأوسط وقيادة حوارات بناءة حول الابتكار والتأثير.

وسيشمل التعاون معارض للابتكار المشترك، ومناقشات على مستوى رفيع لوضع السياسات، ومبادرات تقودها الشركات الناشئة تركز على بناء مستقبل يعتمد على الثقة والأمان والاستدامة.

وسيُقام مؤتمر "فيفا تيك" (VivaTech 2025) في الفترة بين 11 و14 يونيو 2025 في باريس، وهو النسخة التاسعة على التوالي لهذا الحدث.







