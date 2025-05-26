الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منطقة الظفرة تؤكد جاهزية مسالخها لعيد الأضحى المبارك

أرشيفية
26 مايو 2025 15:02

 أكدت بلدية منطقة الظفرة جاهزية المسالخ بمدن المنطقة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق متطلبات نظام إدارة السلامة الغذائية ونظام الهاسب، ومتطلبات الأمن الحيوي، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال.

 

ونظراً لزيادة عدد الذبائح خلال أيام عيد الأضحى تحرص البلدية على توفير الأطباء البيطريين والقصابين والعمال والمحافظة على نظافة المسالخ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إضافة إلى تنظيم حملات توعية للجمهور والعاملين بالمسالخ، حول أهمية الذبح السليم داخل المسالخ لتوافر الفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل وبعد الذبح وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.


تضم المسالخ 18 طبيباً بيطرياً و61 قصاباً و53 من العمال والمشرفين لتسريع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين على أن يبدأ دوامها بمدن المنطقة في اليوم الأول للعيد عقب صلاة العيد وحتى 7 مساءً، ومن ثاني العيد حتى اليوم الرابع من الـ 7 صباحاً إلى الـ7 مساءً، وفي يوم الجمعة يتم إغلاق المسالخ من الساعة 11 ظهراً حتى الساعة 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة.

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن زايد.. سباق مهرجان دلما التاريخي يرسم «اللوحة الثامنة»
مسالخ العين ترفع جاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك

وتضم أسواق المواشي 6 أطباء بيطريين للقيام بعمليات الكشف والمتابعة واجراء الفحوصات البيطرية على جميع الحيوانات الواردة الى أسواق المواشي مع متابعة سير العمل اليومي وتنظيم حركات دخول وخروج جميع المواشي من وإلى الأسواق التابعة إلى بلدية منطقة الظفرة.

ووجهت بلدية منطقة الظفرة بإقامة 6 مختبرات فرعية بالمسالخ إضافة الى مختبر الجودة الرئيسي المجهز بجميع المعدات بمدينة زايد وذلك لفحص جميع العينات والمسحات التي تضمن سلامة الغذاء وتقديم لحوم سليمة وآمنة للمجتمع المحلي.

المصدر: وام
الظفرة
عيد الأضحى
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©