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سلطان عُمان يستقبل حمدان بن محمد

سلطان عُمان يستقبل حمدان بن محمد
26 مايو 2025 17:33

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، في قصر البركة العامر بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مستهل زيارة سموّه إلى السلطنة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
ورحّب جلالة السلطان هيثم بن طارق، بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموّه، معرباً عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
ونقل سموّه تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللسلطنة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار بقيادة جلالته. 

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور إيجابي مستمر على المسارات كافة، وذلك في ضوء الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والعُماني، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الداعمة لتوجهات التنمية الشاملة في البلدين، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفي المجالات الثقافية والمعرفية. 
وقد أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي تأكيداً على عمق ورسوخ العلاقات الإماراتية العُمانية، منوهاً بحرص الجانبين على تحقيق المزيد من التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مسارات التطوير، بما يدعم توجهات البلدين نحو المستقبل، ويخدم مصالحهما الاستراتيجية، ويسهم في دفع العمل الخليجي المشترك قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون ومضافرة الجهود في شتى مجالات التنمية الشاملة والمستدامة. 
وعبر سموّه عن بالغ امتنانه لما وجده من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً للسلطنة وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء كل الخير والرفعة والتقدم. 

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حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. كما حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي العالمية. كان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط في وقت سابق من اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه في المطار السلطاني صاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، الذي أعرب عن بالغ ترحيبه بسموه والوفد المرافق، في مستهل الزيارة التي تأتي في إطار الروابط الأخوية وعلاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر: وام
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