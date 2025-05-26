حمدان بن محمد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى سلطنة عمان الشقيقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال زيارتنا الرسمية لسلطنة عُمان الشقيقة، سعدت بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان. كما التقيت خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في قصر البستان بالعاصمة مسقط».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: «شهدنا توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي».

وختم سموه: «نفخر بالعلاقات القوية التي تجمعنا مع الأشقاء في عُمان، ونتطلع لتعزيزها على كافة الصعد لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.. علاقتنا مع عُمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة وأهلها الكرام الطيبين».

خلال زيارتنا الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، سعدت بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان. كما التقيت خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في قصر البستان بالعاصمة… pic.twitter.com/vg5oQNQwyk — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 26, 2025