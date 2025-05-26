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ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية الباراغواي في واحة الكرامة

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية الباراغواي في واحة الكرامة
26 مايو 2025 18:23

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.

وعقد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان اجتماعاً مع فخامة رئيس جمهورية الباراغواي، جرى خلاله حوار حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ما يعكس العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي.

حضر الاجتماع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، والدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي سفيرة الدولة لدى الباراغواي، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «قطارات الاتحاد».

بعد نهاية الاجتماع، استعرض فخامة رئيس جمهورية الباراغواي، يرافقه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيته، ثمَّ وضع فخامته إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

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واستمع فخامته إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وأشاد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي في المجالات كافَّة، بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار سموّه إلى أنَّ «واحة الكرامة» تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها، الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافةً إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسَّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.

وفي ختام الجولة، سجَّل رئيس جمهورية الباراغواي كلمةً في سِجل الزوّار عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
سانتياغو بينيا
الباراغواي
واحة الكرامة
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