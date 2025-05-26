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انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
26 مايو 2025 18:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة يكون رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا أحياناً صباحاً شمالاً، يصبح متوسطا إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 00:51، والجزر الأول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.
في بحر عمان، يكون الموج متوسطا إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والمد الثاني عند الساعة 21:04، و الجزر الأول عند الساعة 15:51والجزر الثاني عند الساعة 04:01.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 41 28 80 20
دبي 40 29 85 20
الشارقة 40 26 85 20
عجمان 36 29 85 20
أم القيوين 37 24 80 20
رأس الخيمة 41 26 80 20
الفجيرة 39 31 65 15
العـين 42 29 65 15
ليوا 43 26 65 15
الرويس 41 26 65 20
السلع 42 27 60 15
دلـمـا 40 27 70 30
طنب الكبرى / الصغرى 37 28 80 40
أبو موسى 37 28 80 40.

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المصدر: وام
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