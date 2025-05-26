الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للطاقة النووية» تكرم «شرطة أبوظبي»

«الإمارات للطاقة النووية» تكرم «شرطة أبوظبي»
27 مايو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 3 آلاف سلة غذائية لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
8 آلاف درهم غرامة مخالفة اللوحات الإعلانية في أبوظبي

كرمت شركة الإمارات للطاقة النووية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال حفل نظمته الشركة في مبناها بأبوظبي؛ وذلك تقديراً لجهودها في دعم مشروع محطات براكة للطاقة النووية، ولتعاونها المستمر كشريك استراتيجي.
وأشاد محمد القمزي، نائب المدير التنفيذي لإدارة التراخيص والسلامة والأمن في شركة الإمارات للطاقة النووية، بجهود المكرمين في دعم التعاون المشترك وتأمين الفعاليات، وذلك خلال تكريمه العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، حيث تسلم درع التكريم الرئيسي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وشمل التكريم، العقيد راشد سعيد المنصوري، مدير إدارة التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والرائد خالد محمد الجنيبي، رئيس قسم التصميم في الأكاديمية.
وثمن مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، التعاون المشترك مع شركة الإمارات للطاقة النووية، موضحاً أنه يعكس التزام الجهتين بتعزيز الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية، وتطوير القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة.

شرطة أبوظبي
الإمارات
الإمارات للطاقة النووية
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
محطات براكة
محطة براكة للطاقة النووية
شرطة الظفرة
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©