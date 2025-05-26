«الإمارات للطاقة النووية» تكرم «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شركة الإمارات للطاقة النووية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال حفل نظمته الشركة في مبناها بأبوظبي؛ وذلك تقديراً لجهودها في دعم مشروع محطات براكة للطاقة النووية، ولتعاونها المستمر كشريك استراتيجي.

وأشاد محمد القمزي، نائب المدير التنفيذي لإدارة التراخيص والسلامة والأمن في شركة الإمارات للطاقة النووية، بجهود المكرمين في دعم التعاون المشترك وتأمين الفعاليات، وذلك خلال تكريمه العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، حيث تسلم درع التكريم الرئيسي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وشمل التكريم، العقيد راشد سعيد المنصوري، مدير إدارة التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والرائد خالد محمد الجنيبي، رئيس قسم التصميم في الأكاديمية.

وثمن مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، التعاون المشترك مع شركة الإمارات للطاقة النووية، موضحاً أنه يعكس التزام الجهتين بتعزيز الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية، وتطوير القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة.