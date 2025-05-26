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«الهوية بدبي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» يتعاونان لتبسيط رحلة المتعامل

«الهوية بدبي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» يتعاونان لتبسيط رحلة المتعامل
27 مايو 2025 01:02

دبي (وام)

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وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وسعي الطرفين إلى رقمنة الإجراءات، وتبسيط رحلة المتعامل، وتحقيق تكامل أكثر فاعلية بين الخدمات المصرفية وخدمات الإقامات، بما يسهم في رفع جودة حياة المجتمع وتعزيز ثقة المتعاملين.  
وقع الاتفاقية عن الإدارة العامة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، فيما مثل بنك الإمارات دبي الوطني مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة.
وتعد هذه الشراكة، خطوة عملية تعكس الرؤية المؤسسية لإقامة دبي في تعزيز الكفاءة، وترسيخ الشفافية، ودعم الابتكار في تقديم الخدمات، وهي محاور ترتبط بشكل وثيق بركائز السمعة المؤسسية التي تعمل عليها الإدارة.

الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
الإمارات
دبي
بنك الإمارات دبي الوطني
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