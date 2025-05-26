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8 آلاف درهم غرامة مخالفة اللوحات الإعلانية في أبوظبي

اشتراطات لتنظيم تركيب اللوحات الإعلانية (من المصدر)
27 مايو 2025 01:03

هالة الخياط (أبوظبي)

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ضاعفت لوائح تنظم تركيب اللوحات الإعلانية التي وضعتها دائرة البلديات والنقل، وفقاً للشروط المعتمدة، قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى 8 آلاف درهم كحد أقصى.
وأكدت الدائرة أن اللوائح تهدف إلى الحفاظ على تنظيم ونظافة شوارع أبوظبي، وتأتي وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2012، الذي يهدف إلى الحفاظ على المظهر العام والنظافة والجودة العامة للأماكن العامة في أبوظبي.
وتهدف الاشتراطات للرقي بجودة اللافتات، والحصول على شكل موحد لها، والحد من التلوث البصري الناتج عن العشوائية وعدم التناسق في حجم وشكل العديد من اللافتات، والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة، وتحسين واجهات المنشآت التجارية في جميع أنحاء الإمارة.
وأكدت الدائرة أن تركيب أو استخدام لافتة إعلانية من دون تصريح أو بتصريح منتهي الصلاحية، يعاقب بغرامة قدرها 2000 درهم عن المخالفة الأولى، و4000 درهم عن المخالفة الثانية، و8000 درهم عن المخالفة الثالثة وما فوق.
وللحصول على تصريح لإعلان جديد أو تجديد أو إلغاء تصريح إعلان قائم، يجب التقديم على هذه الخدمات من خلال منصة «تم»، وتقديم الوثائق المطلوبة المتمثلة في محتوى الإعلان، ومقاسات الإعلان والمواصفات الفنية وطريق التركيب ومتطلبات السلامة، والحصول على تصريح تشييد بناء لتثبت الإعلانات، إلى جانب تقديم صورة للمبنى أو الموقع قبل أو بعد تثبت الإعلان، وجواب تفويض من الجهة المعلنة/ المالك لشركة الإعلانات موجهة للبلدية، ووثيقة تأمين، إلى جانب شهادة عدم ممانعة وصورة للموقع أو المبنى أو السور أو المركبة بعد إزالة الإعلان.
ودعت الدائرة أفراد المجتمع، إلى ضرورة الالتزام بشروط تركيب اللوحات والملصقات الإعلانية في الشوارع، والحصول على التصاريح اللازمة، منعاً لوقوعهم في المخالفة، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدن، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الدائرة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.

اللوحات الإعلانية
اللوحات الإعلانية واللافتات
أبوظبي
الإمارات
دائرة البلديات والنقل
المظهر العام
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