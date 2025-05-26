الثلاثاء 27 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص

مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين (الاتحاد)
27 مايو 2025 01:02

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 3 آلاف سلة غذائية لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
8 آلاف درهم غرامة مخالفة اللوحات الإعلانية في أبوظبي

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، وذلك في خطوة رائدة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، سواء الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين، مما يعزز التوجهات الريادية المستقبلية للدولة في سوق العمل وجذب الكفاءات، وضمان استمرار تطويره ضمن أعلى معايير النزاهة والتنافسية».
من جهته، أشار الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المشروع الجديد سيعزز من دقة وسرعة وموثوقية عملية التحقق من المؤهلات الأكاديمية، بما يسمح للقطاعات الاقتصادية لاستقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. 
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة من خلال أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية (الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي)، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ومن المقرر أن يتم في المرحلة اللاحقة، تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة. ويحقق المشروع العديد من المنافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال ضمان دقة وصحة المؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف، من خلال التحقق الإلكتروني المباشر، مما يضمن موثوقية التوظيف، إضافة إلى تقليص الإجراءات الورقية وتبسيط الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، من خلال عملية تحقق موحدة ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق، مما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.

الربط الإلكتروني
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخدمات الرقمية
القطاع الخاص
آخر الأخبار
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
الرياضة
رحلة رونالدو مع النصر تصل النهاية
اليوم 07:57
الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
اليوم 07:46
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
الأخبار العالمية
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابياً
اليوم 07:36
فلسطيني يجلس بين الأنقاض في مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء جنوب غزة استعداداً لهجوم «غير مسبوق»
اليوم 01:04
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: نعمل على مسودة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©