«إسلامية الشارقة» تنظم ندوة لحجاج بيت الله الحرام

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومستشفى الجامعة بالشارقة، في مسرح الدائرة بضاحية الرحمانية، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان: الحج خطوة بخطوة، بحضور حجاج بيت الله الحرام المغادرين لأداء فريضة الحج.

وتناول المحور الشرعي الذي قدمته دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، شرحاً تفصيلياً لمناسك الحج، بدءاً من الإحرام وحتى طواف الوداع، حيث تعرف الحضور على أحكام الحج وفضائله، وشروطه وأركانه، كما شاهدوا شرحاً وافياً عن كيفية أداء مناسك الحج، والإرشادات التي ينبغي على الحاج أن يتبعها للاستعداد لرحلة الحج، والمحظورات والأخطاء التي يجب على الحجاج تجنبها، كما تم الرد على استفسارات الحضور وتوضيح الأحكام المتعلقة بالحالات الخاصة.

أما في المحور الصحي، الذي قدمه أطباء ومختصون من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث تعرف الحضور على مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية لتفادي المشاكل الصحية التي قد تواجه الحجاج خلال موسم الحج وطرق العلاج الوقائية، خاصة لمرضى السكري والضغط، وغيرها من الأمراض المزمنة، كما قدموا إرشادات طبية حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، والتعامل مع درجات الحرارة العالية، والتغذية السليمة أثناء الرحلة، بالإضافة إلى أهمية التطعيمات والاستعدادات الطبية المسبقة.