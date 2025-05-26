«مؤسسة حمدان» تنظم زيارات ميدانية لمجموعة من المدارس في الدولة

دبي (الاتحاد)

قامت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بمجموعة من الزيارات الميدانية إلى العديد من المدارس في إمارات الدولة كافة.

وتضمنت الزيارات الميدانية إلى المدارس، شرحاً شاملاً عن الجوائز التربوية وفئاتها وتعريفهم بأهمية أهدافها وكيفية التقديم.

كما هدفت هذه الزيارات إلى تعزيز التواصل بين مؤسسة حمدان للعلوم الطبية والتربوية، والفئات المستهدفة من المؤسسات التعليمية والتربويين، وتبادل الآراء والمقترحات، التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الجوائز ومواكبتها لواقع التعليم.

وقالت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز: «لقد قام فريقنا بزيارات شملت مجموعة من المدارس داخل الدولة. وتأتي هذه الزيارات استكمالًا لجهود المؤسسة في التعريف بالجوائز التربوية وتشجيع المؤسسات التعليمية والتربويين والطلاب على المشاركة في الجوائز».