«جامعة زايد» تحصد المركز الأول في «مشروع الاتصالات العالمية»

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أعلنت جامعة زايد فوزها بالمركز الأول بعد استضافتها لندوة «مشروع الاتصالات العالمية 2025» (GlobeCom) في أبوظبي، بمشاركة طلاب وخبراء من 13 دولة حول العالم، في مبادرة أكاديمية تعكس التزام دولة الإمارات بالاستدامة والتعليم العالمي التشاركي.

وقالت الدكتورة غايل بيشيري دوثلر، عميد الدراسات العليا بالإنابة في جامعة زايد، ورئيس معهد الاتصال العالمي المشرف على المشروع، إن استضافة الندوة تعد محطة استراتيجية لجامعة زايد ولدولة الإمارات، لما تعكسه من التزام بتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتسليط الضوء على ريادة الدولة في التصدي للتحديات البيئية من خلال التعليم والابتكار.

ونوهت بأن الندوة تركز هذا العام، على التنوع البيولوجي، خاصة أن الطلاب يعملون على تطوير حملات اتصالية مبتكرة باستخدام الألعاب الرقمية وسيلة للتوعية البيئية، في اتجاه يعكس أحدث تطورات الاتصال العالمي، وقد تم اختيار منظمة «بانثيرا» العالمية، المعنية بالحفاظ على القطط البرية، كشريك صناعي رئيس لهذا العام.

وأضافت الدكتورة دوثلر: يوفر المشروع بيئة متعددة الجنسيات تمكن الطلاب من العمل عبر مناطق زمنية وثقافية متنوعة، مما يعزز مهاراتهم المهنية والاستراتيجية ويؤهلهم لسوق العمل العالمي، وتعد جامعة زايد من الشركاء الفاعلين في هذا البرنامج العالمي، وقد استضافت الندوة في عدة أعوام سابقة، وتأتي استضافة نسخة 2025 تتويجاً لدورها القيادي في مجالات التعليم التطبيقي والاتصال الدولي، منذ انضمامها إلى المشروع عام 2008.

وأشارت إلى أن المشروع يعد مسابقة دولية افتراضية مرموقة في مجال العلاقات العامة، وتشارك فيها جامعة زايد منذ أكثر من 12 عاماً وتتميز هذه المسابقة بطابعها العملي والتعاوني، حيث يتم سنوياً تشكيل تسعة فرق طلابية دولية تضم مشاركين من 14 جامعة تمثل 13 دولة.



فخر واعتزاز

تشعر الطالبة دانا عتيق المصعبي، بفخر واعتزاز بهذا الفوز، الذي حققه فريقها، مشيرة إلى أن ذلك الفوز ناتج عن عمل دؤوب وجهود مكثفة استمرت على مدار شهرين، مضيفة: وما يبعث على السرور هو ما حصدته حملتنا من صدى إيجابي.. أراه حافزاً قوياً يدفعنا للاستمرار في مسيرة التميز، وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

وترى دانا أن الألعاب الرقمية تمثل وسيلة مبتكرة لرفع الوعي البيئي بين الشباب، خاصة إذا تم دمج الرسائل البيئية بطريقة ممتعة وجذابة، مشددة على دور الشباب الإماراتي في حماية الحياة البرية.

وقالت الطالبة سارة محمد صالح محمد المرر: نحتفل بالفوز بالمركز الأول - إنجاز لا يحسب لي وحدي، بل يهدى لفريقنا الرائع بأكمله فخور بما حققناه معاً، وممتنة لفرصة العمل مع هذه المجموعة الشغوفة والملهمة.

تصف سارة مشاركتها في GlobCom بأنها محطة محورية في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، إذ ساهمت في صقل مهاراتها في العمل الجماعي والتفكير الإبداعي والتواصل الثقافي، معززة بذلك طموحاتها في مجال الاتصال والعلاقات العامة.

وتؤكد أن العمل ضمن فريق دولي وسع أفقها وغير نظرتها لحلول المشكلات. وترى سارة في التقنيات الحديثة والألعاب الرقمية أدوات فعالة لنشر الوعي بالقضايا البيئية بين فئة الشباب.