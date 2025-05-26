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علوم الدار

«زايد للإسكان» يعتمد 14 ألف قرار سكني خلال 3 سنوات

قفزات نوعية حققها «برنامج الشيخ زايد للإسكان» خلال الأعوام الماضية (أرشيفية)
27 مايو 2025 01:03

أبوظبي (وام)

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اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية 14 ألف قرار سكني خلال السنوات الثلاث الماضية، توزعت بين مساكن حكومية وتمويلات سكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية، شملت قرار تمويل سكني وقروضاً سكنية ومنحاً سكنية مخصّصة لذوي الدخل المحدود.
وأكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، يعمل البرنامج على خطط مستقبلية، تهدف إلى إصدار القرارات السكنية خلال يوم واحد، وربطها مباشرة بالموازنات، إضافة إلى دراسة آلية لإصدار قرارات سكنية استباقية للمواطنين من دون الحاجة إلى تقديم طلب، وذلك فور الزواج بما يلبي تطلعات شعب الإمارات، ويعزّز الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري في المجتمع.
وأضاف المنصوري أن برنامج الشيخ زايد للإسكان حقق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، من خلال سياسات تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي بلغت نسبة مشاركته في تمويل القرارات السكنية أكثر من 70%، كما وصلت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91% وهي من الأعلى عالمياً، فيما تم تقليص قائمة انتظار القرارات السكنية لأكثر من 95%.
ويواصل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهوده في استشراف مستقبل الإسكان الحكومي في دولة الإمارات، والبحث عن حلول واحتياجات مستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مبادرات وخطط وتسهيلات تضمن توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

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