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علوم الدار

«تريندز»: الإمارات نموذج عالمي في مكافحة التطرف ونشر التسامح

مشاركون في فعاليات «مجلس أم غافة» (من المصدر)
27 مايو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في مكافحة التطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وجهودها المتواصلة لتعزيز الحصانة الفكرية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء.
جاء ذلك خلال مداخلة قدمها نيابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، محمد السالمي، الباحث الرئيسي ورئيس قطاع البحث العلمي في المركز، وذلك ضمن فعاليات «مجلس أم غافة» الفكري الذي عُقد تحت عنوان «النخوة الفكرية».
وفي المداخلة، أوضح السالمي أن مفهوم «النخوة الفكرية» يشكل بُعداً نوعياً للأمن الفكري، حيث ينطلق من القيم الإماراتية الأصيلة، مثل الشهامة والمروءة وتحمل المسؤولية، التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي وسعت القيادة الرشيدة إلى ترسيخها، مضيفاً أن هذه النخوة الفكرية توفر مناعة فكرية للشباب والمجتمع ضد الأفكار المنحرفة والتطرف.
وسلطت المداخلة الضوء على التحديات الثلاثة الكبرى، التي تواجه الأمن الفكري في المنطقة، والمتمثلة في الفكر المتطرف، الذي تتبناه الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والأفكار الوافدة التي تروج للانحراف عن القيم الدينية والأخلاقية، والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف صورة الدولة في الخارج.

مكافحة التطرف
التسامح
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
محمد السالمي
المجتمع الإماراتي
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