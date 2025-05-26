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علوم الدار

«شرطة دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «ويجو» في الأمن السياحي

خلال توقيع الاتفاقية
27 مايو 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «ويجو» المتخصصة في مجال التكنولوجيا السياحية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السياحي، بما يسهم في دعم المبادرات النوعية وترسيخ مكانة دبي وجهة آمنة ومفضلة على مستوى العالم.
وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب الشركة مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.
وأكد اللواء حارب محمد الشامسي، أن المذكرة تأتي ضمن إطار جهود شرطة دبي المتواصلة لتطوير القطاع السياحي من منظور أمني، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة «ويجو» يمثل إضافة نوعية تعزز من قدرات شرطة دبي على تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة، وتواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى دعم الفعاليات والمبادرات السياحية من خلال توظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، بما يضمن بيئة سياحية آمنة ومستدامة تنسجم مع مكانة دبي العالمية.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
الأمن السياحي
حارب محمد الشامسي
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