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علوم الدار

سفير الدولة لدى بلجيكا يبحث مع رئيس وزراء والونيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

محمد السهلاوي وأدريان دوليمون خلال اللقاء (وام)
27 مايو 2025 01:02

بروكسل (وام)

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التقى محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والاتحاد الأوروبي، معالي أدريان دوليمون، رئيس وزراء إقليم والونيا، وذلك في مقر الإليزيه بمدينة نامور عاصمة الإقليم.
ونقل السفير لمعاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهما لحكومة وشعب إقليم والونيا بدوام التقدم والازدهار.  
من جانبه، حمّل معالي رئيس وزراء إقليم والونيا  السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

سفير الإمارات
الإمارات
بلجيكا
محمد السهلاوي
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