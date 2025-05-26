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علوم الدار

أحمد بن ناصر يشهد حفل تخريج الدفعة الـ39 من طلبة مدارس النهضة الوطنية

أحمد بن ناصر بن زايد خلال الحفل (وام)
27 مايو 2025 01:03

أبوظبي (وام)

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شهد المقدم الركن الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف آل نهيان، حفل تخريج الدفعة الـ39 من طلبة مدارس النهضة الوطنية، الذي أقيم على المسرح الوطني في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور.
وتضمن الحفل فقرات تراثية جسدت ملامح من الثقافة الإماراتية، إضافة إلى عروض مرئية وثقت مسيرة المدرسة التي انطلقت قبل أكثر من أربعة عقود، كما تم تكريم الشاعر الإماراتي، علي الخوار الذي ألقى قصيدة بعنوان «فضاء زايد»، والدكتور طلال الجنيبي الذي شارك بقصيدة «طريق الحرير»، بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة.

مدارس النهضة الوطنية
الإمارات
أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان
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