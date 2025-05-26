مشاركون في «منتدى الإعلام العربي»: المحتوى العربي حيّ ومؤثر

آمنة الكتبي (دبي)

أكد عدد من صناع المحتوى العرب المشاركين في منتدى الإعلام العربي 2025، أنه رغم كل التحولات المتسارعة، التي تشهدها صناعة الإعلام، وتحت تأثير العولمة الرقمية ومنصات التأثير السريع، لا يزال الصوت العربي حاضراً وقوياً، ومؤثراً في المشهد الإعلامي العالمي، مشيرين إلى أن المحتوى الإعلامي العربي لا يعاني الغياب، بل يعيش مرحلة تجديد وتنوع، مع الحفاظ على جوهر الثقافة والقيم العربية.

وقال خليفة المزروعي، صانع محتوى إماراتي، إن الحديث عن تراجع الهوية الإعلامية العربية هو مبالغة لا تعكس الواقع الحقيقي، بل تغفل النماذج العربية الناجحة، التي تدمج بين الترفيه والفكر، وبين الحداثة والأصالة.

وأضاف: حين أصنع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لا أبحث فقط عن التفاعل، بل أضع نصب عيني كيف أُعرف الآخر ببيئتي ولهجتي وقيمي.

وأكد المزروعي أن المحتوى الإعلامي العربي مازال حاضراً بقوة، ويتمتع بقدرة حقيقية على التأثير، رغم التحديات المتزايدة التي فرضتها العولمة الرقمية وتغير أنماط الاستهلاك الإعلامي.

وأكد حسين بن محفوظ، صانع محتوى سعودي، أن المحتوى العربي يشهد تطوراً نوعياً، خصوصاً مع دخول مؤسسات إعلامية كبيرة ومبادرات شبابية جديدة على خط الإنتاج الرقمي، مشيراً إلى أن المحتوى العربي اليوم يستهلك عربياً وعالمياً، وليس فقط داخل العالم العربي، حيث إن الفيديوهات التي نصنعها وتبث باللهجة السعودية أو الخليجية، تصل إلى متابعين من مختلف الجنسيات، لأنها تحمل طابعاً إنسانياً وثقافياً صادقاً، والمحتوى العربي ليس في موقع التلقي فقط، بل أصبح منافساً، ويعبّر عن قيم المجتمع العربي وتطلعاته، وما نحتاج إليه هو تعزيز هذا التوجه من خلال دعم المبادرات الشبابية وتطوير البنية التحتية للمحتوى الرقمي المحلي.

وقال مازن الوهيبي، صانع محتوى عُماني، إن الإعلام العربي ليس متأخراً أو تابع، مبيناً أن هناك ثورة عربية ناعمة في المحتوى، يقودها شباب واعٍ يدمج بين التكنولوجيات الحديثة والموروث الثقافي، ولا نحتاج إلى أن نتحدث بلسان غيرنا، بل نحتاج إلى أن نؤمن بأن لساننا العربي قادر على الوصول، والتأثير، والبناء، والجيل الجديد من الجمهور لديه ذكاء كافٍ ليميز المحتوى الحقيقي من المقلد.