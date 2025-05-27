الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام ملتقى السلامة والصحة المهنية في الظفرة

اختتام ملتقى السلامة والصحة المهنية في الظفرة
27 مايو 2025 10:24

أكد ملتقى السلامة والصحة المهنية، الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة، أهمية تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، للحد من المخاطر والحوادث، وأهمية مشاركة أفضل الممارسات لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

 

وحرصت البلدية على الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يُعد فرصة للتأكيد على التزامها المستمر لتعزيز ثقافة السلامة في بيئات العمل، كما يأتي اللقاء متزامناً مع "عام المجتمع 2025" ليكون امتداداً للجهود التي تبذلها البلدية لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وخاصة في قطاع البناء والإنشاء.

 

أخبار ذات صلة
منطقة الظفرة تؤكد جاهزية مسالخها لعيد الأضحى المبارك
برعاية حمدان بن زايد.. سباق مهرجان دلما التاريخي يرسم «اللوحة الثامنة»

ويُعد الملتقى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع العاملين في قطاع البناء والإنشاء، الذين يمثلون شركاء أساسيين في تحقيق هذه الرؤية، كما أن تبادل الخبرات والتعاون المستمر بين البلدية وشركائها هو الطريق الأمثل لتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً، وتطبيق أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي قد تطرأ في مواقع العمل.

 

وتم خلال الملتقى ، الذي حضره عدد من مسؤولي البلدية وممثلو الشركات العاملة والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في المنطقة، عرض إنجازات بلدية منطقة الظفرة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم جلسة نقاشية، وفي الختام تم تكريم الشركات العاملة في مجال البناء والإنشاء. 

 

المصدر: وام
الظفرة
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
جرحى جراء تصادم قطار وشاحنة جنوب ألمانيا
الأخبار العالمية
جرحى جراء تصادم قطار وشاحنة جنوب ألمانيا
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©