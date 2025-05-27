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علوم الدار

"خليفة الطبية" تنقذ رضيعة من مرض قلبي خلقي نادر

"خليفة الطبية" تنقذ رضيعة من مرض قلبي خلقي نادر
27 مايو 2025 15:54

نجح فريق متعدد التخصصات في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة" في إنقاذ حياة رضيعة حديثة الولادة بعد إصابتها بمرض قلبي خلقي نادر ومعقد. وخضعت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها شهرين لسلسلة من التدخلات الطبية والجراحية الدقيقة بما في ذلك عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية واستخدام تقنيات دعم الحياة خارج الجسم في تجربة وصفتها الكوادر الطبية بأنها "انتصار للرعاية الصحية المتكاملة".

 

وعانت الطفلة منذ ولادتها من قصور في القلب بالإضافة إلى مضاعفات صحية خطيرة منها التهاب الأمعاء المعوي الناخر ونوبات صرع، وتم إدخالها وحدة العناية المركزة للأطفال؛ حيث خضعت لعدة تدخلات حاسمة أبرزها عملية لتوسيع الصمام الأورطي وأخرى جراحية في الأمعاء.

 

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وبعد أسابيع من الرعاية الدقيقة والتعافي تحت إشراف فريق طبي متكامل خرجت الطفلة من المستشفى لتبدأ حياتها الجديدة في المنزل برفقة والديها.

 

وعبرت والدة الطفلة عن امتنانها العميق لفريق مدينة الشيخ خليفة الطبية، على دعمه طوال هذه الرحلة الصعبة.

 

المصدر: وام
تشوهات خلقية
مدينة الشيخ خليفة الطبية
أمراض القلب
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