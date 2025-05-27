سعود بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها ملك ماليزيا

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، مأدبة الغداء التي أقامها جلالة الملك السلطان إبراهيم إسكندر، ملك ماليزيا، تكريماً لقادة ورؤساء الحكومات وممثلي الوفود المشاركة في قمتي "الخليج-الآسيان" و"الخليج-الآسيان - الصين" في كوالالمبور.وتبادل سموه خلال المأدبة الأحاديث الودية مع قادة ورؤساء الحكومات وممثلي الوفود المشاركة، والتي عكست عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولهم، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة.حضر المأدبة إلى جانب سموه الوفد الرسمي لدولة الإمارات المشارك في القمتين.