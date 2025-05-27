الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا صحوًا بوجه عام، مع ظهور بعض السحب أحيانًا في المناطق الشرقية، ويكون رطبًا ليلًا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار، وتكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل أحيانًا إلى 35 كم/س.

أما البحر في الخليج العربي، فيكون خفيف الموج إلى متوسط أحيانًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:49، والمد الثاني عند الساعة 01:32، والجزر الأول عند الساعة 08:07، والجزر الثاني عند الساعة 19:08.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06، والمد الثاني عند الساعة 21:56، والجزر الأول عند الساعة 16:45، والجزر الثاني عند الساعة 04:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40

32

90

25 دبي 39

31

85 25 الشارقة 39

29

85 20 عجمان 40

29

85

20 أم القيوين 41

28

85 20 رأس الخيمة 42

28

80

20 الفجيرة 43

35

75 30 العـين 42

29

85 20 ليوا 47

27

80 20

الرويس 42

26

75 20 السلع 43

29

70 15 دلـمـا 40

30

80 25 طنب الكبرى / الصغرى 40

30

85 35