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علوم الدار

خليفة بن طحنون بن محمد يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025

خليفة بن طحنون بن محمد يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025
27 مايو 2025 17:35

افتتح معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ويعقد فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى 29 مايو 2025 تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق».
واطَّلع معاليه، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر، على أحدث التطورات في تقنيات قطاعَي الطاقة والمرافق، بما في ذلك الحلول المبتكَرة التي تطوِّرها الشركات الإماراتية الرائدة التي تُسهم في صياغة مستقبل القطاع.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بأهمية المؤتمر في تعزيز الاستدامة ودفع عجلة التعاون الدولي في قطاع المرافق، مؤكِّداً الدور المهم لهذا الحدث بوصفه منصة رئيسية للارتقاء بالحلول المستدامة في مجالَي الطاقة والمياه. 
وتضمَّن اليوم الأول جلسات وزارية حوارية عن مواءمة استراتيجيات الطاقة مع أهداف مؤتمر الأطراف «كوب 30»، وتحقيق التوازن بين توفير الطاقة والنمو في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب جلسات تمحورت حول مسارات الوصول إلى الحياد المناخي وتخزين الطاقة والطاقة النووية، وحلول ندرة المياه، وسُبُل تيسير تدفُّقات الطاقة بسلاسة عبر الحدود الدولية، إضافة إلى عرض «مركز الابتكار» للتقنيات الناشئة التي تُسهم في تحقيق التحوُّل في قطاع المرافق.

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وتتواصل فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025 حتى 29 مايو 2025، بمشاركة أكثر من 18,000 خبير في القطاع، وأكثر من 500 متحدث ضمن أكثر من 120 جلسة حوارية، ما يُتيح لروّاد القطاع تبادل الأفكار والخبرات والتعاون في مجال توفير الحلول، والعمل على التقدُّم نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة في قطاع المرافق.

المصدر: وام
المؤتمر العالمي للمرافق
الطاقة
خليفة بن طحنون بن محمد
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