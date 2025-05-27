حاكم رأس الخيمة يلتقي وزير خارجية ماليزيا على هامش قمتي «الخليج-الآسيان» و«الخليج-الآسيان - الصين» في كوالالمبور

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، معالي محمد حسن، وزير خارجية ماليزيا الصديقة، وذلك على هامش أعمال قمتي «الخليج-الآسيان» و«الخليج-الآسيان - الصين» في كوالالمبور.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين دولة الإمارات وماليزيا في المحافل الدولية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتواصل لدعم المبادرات التنموية المشتركة، وتحقيق المصالح المتبادلة لشعبي البلدين.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن تقديره لحسن تنظيم القمتين، مشيداً بدور ماليزيا في دعم جهود التكامل والتعاون بين دول الخليج ودول الآسيان.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، وعدد من المسؤولين الماليزيين.