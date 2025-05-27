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حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين 43 في كلية زايد الثاني العسكرية

حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين 43 في كلية زايد الثاني العسكرية
27 مايو 2025 19:10

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين 43 في كلية زايد الثاني العسكرية بمنطقة العين.
بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وعرض فيديو موجز عن الدورة، تلاه كلمة ألقاها العميد الركن عبد الله محمد الظاهري، قائد كلية زايد الثاني العسكرية، أكد فيها اعتزاز الكلية بالخريجين الذين يمثلون نخبة من الضباط المتسلحين بالعلم والشجاعة والشرف والولاء، معرباً عن ثقته في قدراتهم على الإسهام في تحقيقِ الأهداف السامية لقواتنا المسلحة، وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية للقيادة، والقدرة على اتخاذ القرارات المتوافقة مع الواجبات والمهام المنفذة لتعزيز قدرتهم على التخطيط السليم ومعالجة مختلف التحديات.

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وأكد قائد كلية زايد الثاني العسكرية حرص القيادة الرشيدة على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على حماية مكتسبات الوطن، وبناء أجيال مؤهلة من القيادات العسكرية الشابة، القادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تعزيز أمن واستقرار الدولة، مشيداً بجهود الطلبة الضباط خلال فترة التدريب الأكاديمي والعسكري. حضر الحفل، معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وأولياء أمور الخريجين.
وفي ختام الحفل، تم تكريم أوائل الدورة، وتوزيع الشهادات على الخريجين، الذين تعهدوا بمواصلة مسيرة الولاء والانتماء وخدمة الوطن بكل إخلاص وتفانٍ.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
كلية زايد الثاني العسكرية
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