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ديوان الرئاسة: الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

ديوان الرئاسة: الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك
27 مايو 2025 20:17

يعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ثبوتاً شرعياً مساء اليوم وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 28 من شهر مايو 2025م، ويوم الجمعة 10 ذي الحجة الموافق السادس من شهر يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وفيما يلي نص بيان الديوان //بسم الله الرحمن الرحيم يعلن ديوان الرئاسة بناء على قرار "لجنة تحري هلال شهر ذي الحجة لسنة 1446هـ" المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء اليوم في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي بتاريخ: 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025م، وبعد مداولة ما ورد على اللجنة من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ثبوتاً شرعياً مساء اليوم.
وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 28 مايو 2025م، ويوم الجمعة 10 ذي الحجة 1446هـ الموافق 06/06/2025م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وبهذه المناسبة المباركة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم أجمع، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا الغالي باليمن والبركات والخير والمسرات، والحمد لله رب العالمين.

 

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