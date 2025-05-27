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طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «ستاروود كابيتال» فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «ستاروود كابيتال» فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
27 مايو 2025 21:24

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع باري ستيرنليخت، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «ستاروود كابيتال»، الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في صياغة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وقال سموه، على منصة «إكس»: «بحثت مع باري ستيرنليخت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاروود كابيتال الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في صياغة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسواق العالمية، والطلب المتزايد على بنية مراكز البيانات لتلبية متطلبات المعالجة الذكية، وفرص التعاون في هذا المجال».
وأضاف سموه: «كما استعرضنا سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار على المستوى التنفيذي، وبما يعكس مستويات الابتكار والبنية التحتية الرقمية المتقدمة وإمكانياتها في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة ونمو مرن طويل الأمد».

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