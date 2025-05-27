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علوم الدار

«ساند» تطلق حملة ميدانية لتعزيز كفاءة أنظمة الإنذار في مباني الشارقة

خلال الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة
28 مايو 2025 01:36

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، حملة تفتيش ميدانية موسعة تستهدف تقييم وتعزيز فعالية أنظمة الإنذار المبكر في المباني والمنشآت بالشارقة، بهدف رفع مستويات السلامة والجاهزية الوقائية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.
وتنطلق هذه الحملة، في إطار التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، لمعالجة الأعطال الفنية في أنظمة الإنذار المبكر، استنادًا إلى البيانات التي يوفرها نظام «أمان»، الذي يقوم بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات ساند، ويوفر بيانات ومؤشرات دقيقة تسهم في الكشف المبكر عن الأعطال، بهدف تقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق.
وتركز الحملة في مرحلتها الأولى، على المباني التي أظهرت تقارير نظام أمان وجود أعطال تقنية بها، حيث يتم التواصل مع الملاك والمشغلين لتعريفهم بضرورة الالتزام بالصيانة الدورية عبر شركات معتمدة من الدفاع المدني، لضمان إصلاح الأعطال ورفع كفاءة الأنظمة الوقائية.
وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة: نحرص في شركة ساند على تعزيز كفاءة منظومة السلامة العامة في إمارة الشارقة، من خلال نظام الإنذار المبكر «أمان» الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا التشغيلية، باعتباره أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الذكية بالمباني والمنشآت في الشارقة، إذ يسهم في التقليل والحد من وقوع حرائق نتيجة سرعة استجابة فرق الإنقاذ والإطفاء في هيئة الشارقة للدفاع المدني.
ودعا الزرعوني، ملاك العقارات والمطورين وشركات الإدارة والتشغيل، إلى العمل على التعاقد مع الشركات المؤهلة والمعتمدة بأسرع وقت، لإجراء ومواصلة عمليات الصيانة الوقائية. وأكدت اللجنة المشتركة، أن الحملة مستمرة على مستوى الإمارة دون تحديد إطار زمني.

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