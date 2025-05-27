لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة جودة حياة الكادر التعليمي

دبي (وام)

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، أمس «الثلاثاء» في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس.

كما حضر من وزارة التربية والتعليم كل من: محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان سالم الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني.

وعرضت معالي وزيرة التربية والتعليم، خلال الاجتماع، الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتحديات قطاع التعليم، وأولويات الوزارة في سد الفجوات التعليمية في المنظومة، وآلية بناء أُسس مستقرة لتطوير القطاع التعليمي على المدى الطويل.

كما تم الاطلاع على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير الموضوع الذي تناقشه اللجنة وفق محاور: سياسة الحكومة لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، وبيئة العمل المؤثرة على جودة حياة الكادر التعليمي، والتشريعات المنظمة لجودة حياة الكادر التعليمي.