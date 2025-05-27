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صقر غباش ورئيس «شؤون الضرائب» في البرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون

صقر غباش وباسكال تريديكو خلال اللقاء (وام)
28 مايو 2025 01:36

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، باسكال تريديكو، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الضرائب في البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة المرافقين له.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين على أُسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني والاقتصادي.
حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، وميرة سلطان السويدي، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، أمين عام المجلس، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بما يعكس مستوى الثقة المتبادلة، والحرص المشترك على تنمية المصالح الاقتصادية، وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجانبين.
بدوره، أكد باسكال تريديكو أهمية هذه الزيارة وما تضمنته من لقاءات، وما جرى خلالها من مناقشات، مشيداً بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

صقر غباش
البرلمان الأوروبي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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