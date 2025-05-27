«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتنظيم الوساطة في سوق الحراج

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، عدداً من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الوساطة «السمسرة» في سوق الحراج في إمارة الشارقة، يحظر على أي شخص طبيعي مزاولة نشاط الوساطة في سوق الحراج للسيارات دون الحصول على تصريح صادر من شركة الشارقة لإدارة الأصول وفق الشروط والضوابط التي تحددها.

كما نصّ القرار على الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي القرار، والضبطية القضائية للموظفين الذين تعتمدهم السلطة المختّصة ويصدر بهم قرار من رئيس مجلس القضاء.

واستعرض المجلس التقرير السنوي لهيئة مطار الشارقة الدولي لعام 2024م، الذي تضمن أبرز إنجازات الهيئة على مستوى حركة المسافرين والطائرات، والخدمات الحديثة والمشروعات الجديدة التي تواكب نمو المطار.

وبحسب التقرير، ارتفعت حركة المسافرين في العام 2024، حيث بلغ عدد المسافرين أكثر من 17 مليون مسافر، كما شهدت مؤشرات حركة الطائرات وحجم الشحن الجوي ارتفاعاً ملحوظاً يعكس الثقة الكبيرة والخدمات المتميزة لمطار الشارقة الدولي.

وشمل التقرير سير العمل ونسب الإنجاز في المشروعات الجديدة، التي تأتي ضمن سلسلة مشروعات تطوير وتوسعة مطار الشارقة الدولي، والخدمات الحديثة والمرافق التي تمت إضافتها لتعزيز المستوى الرائد الذي وصل إليه المطار، منها إضافة 12 موقفاً جديداً للطائرات، وتوسعة منطقة تسجيل المسافرين، وإنجاز المبنى الجديد لإدارة الهندسة والصيانة، بالإضافة إلى زيادة الوجهات واستقطاب شركات طيران جديدة للمسافرين والشحن.

كما تعرف المجلس على الجوائز والاعتمادات التي حصلت عليها هيئة مطار الشارقة الدولي خلال عام 2024، منها اعتماد المطار وجهة صديقة للطفل والعائلة، وتكريم «الهيئة» ضمن مبادرة «بناء مطارات أفضل» لالتزامها الاستثنائي بتطوير بنيتها التحتية.