«قيادات الشرطة» يناقش عدداً من سياسات وزارة الداخلية

أبوظبي (وام)

ناقش مجلس قيادات الشرطة بالدولة، خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري (2025)، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، عدداً من المواضيع المهمة والمطروحة على جدول أعماله، متخذاً القرارات الخاصة بشأنها، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

واستعرض المجلس، ضمن أجندته، النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بملف الإجراءات والقوانين المتعلقة بالجرائم والمخالفات المرتكبة بمختلف أنواعها وعدد مرتكبيها.

كما استعرض المجلس أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بالدولة، والتي بلغت أكثر من (100) خدمة، منها الخدمات المرورية التي تشمل ترخيص الآليات والسائقين، وإدارة المرور والدوريات، والخدمات الجنائية، والأمور المتعلقة بثقافة احترام القانون، وغيرها من الخدمات الأخرى.

واطلع المجلس على تقرير حول تقييم الأوضاع الأمنية بشكل عام وانعكاساتها لدعم متخذي القرار بمعلومات استراتيجية، وتساعد في تحديد الأولويات الأمنية، والتنسيق بين الجهات المختصة في الحالات الطارئة.

وناقش المجلس عدداً من السياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، منها سياسة المهارات الدفاعية للعسكريين بالوزارة، كما بحث المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.