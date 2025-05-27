انطلاق مؤتمر النشاط البدني لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

انطلقت في جامعة الشارقة، أمس الأول، فعاليات «المؤتمر العلمي الدولي للنشاط البدني المعدل لمنطقة غرب آسيا والشرق الأوسط»، الذي ينظمه الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا على مدار يومين، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، تحت شعار «شراكة من أجل المستقبل».

ويهدف المؤتمر لتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الأداء فيها، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

شهد افتتاح المؤتمر الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا، والدكتور طارق بن خادم، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، والأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.