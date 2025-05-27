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عبدالله آل حامد: مواكبة التكنولوجيا تحدد مكانة المؤسسات الإعلامية وتنافسيتها

عبدالله آل حامد
28 مايو 2025 01:36

دبي (وام) 

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شهد اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي، وضمن جلسات «منتدى الإعلام العربي» في دورته الـ23، جلسة نقاشية بين وزراء ومسؤولي الإعلام في عدد من الدول العربية، تناولت التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، ومستقبلها مع تسارع وتيرة التقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها.
شارك في الجلسة كل من معالي عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت، والدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، ومعالي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، ومعالي بول مرقص، وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، وأدارتها هند النقبي، الإعلامية بمؤسسة دبي للإعلام.
وقال معالي عبدالله آل حامد، إن قطاع الإعلام في العالم يشهد مرحلة تحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية التعامل مع هذه التكنولوجيا، والاستفادة من الفرص التي توفرها؛ لأنها هي الإعلام المستقبلي، ومؤكداً أن كيفية مواكبة هذا الواقع والتعامل معه هو الذي يحدد موقع ومكانة المؤسسات الإعلامية وتنافسيتها عالمياً، داعياً إلى ضرورة الاستخدام الواعي لهذه التقنيات الحديثة. وأضاف معاليه: «ستختفي المنصات الإعلامية التي لا تواكب هذه التكنولوجيا».

عبدالله آل حامد
دبي
الإمارات
منتدى الإعلام العربي
الإعلام العربي
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