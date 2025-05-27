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لطيفة بنت محمد تلتقي وزيري الثقافة والإعلام اللبنانيين

لطيفة بنت محمد لدى لقائها غسان سلامة وبول مرقص (وام)
28 مايو 2025 01:37

دبي (وام)

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التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، ومعالي الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، وذلك على هامش قمة الإعلام العربي. 
وعبّرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدةً حرص دولة الإمارات ودبي على بناء شراكات قوية مع دول العالم، ومشددةً على دور الحوار الثقافي في بناء جسور متينة بين المجتمعات، وأهمية دعم المواهب وتمكين المبدعين، ما يساهم في بناء مستقبل مستدام يحتفي بالتنوع ويصون الذاكرة الحضارية للمنطقة.
حضر اللقاء منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، والدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.

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