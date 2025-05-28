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تواصل فعاليات حملة أضاحي الهلال الأحمر على مستوى الدولة

تواصل فعاليات حملة أضاحي الهلال الأحمر على مستوى الدولة
28 مايو 2025 12:28

تتواصل على مستوى الدولة فعاليات حملة الأضاحي التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لحشد الدعم لصالح مشاريعها الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك، والمتمثلة في توزيع الأضاحي وكسوة العيد على المستهدفين داخل الدولة وخارجها.
ويستفيد من تلك المشاريع حوالي 30 ألف شخص داخل الدولة، فيما يتم تنفيذ مشاريع الأضاحي وكسوة العيد في 23 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا.
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته مؤخرا لإطلاق حملة الأضاحي تحت شعار "عطاؤكم ..عيدهم"، أن ميزانية هذه المشاريع، وعدد المستفيدين قابلة للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.
وحرصت هيئة الهلال الأحمر على تيسير عملية التبرع لصالح حملة عيد الأضحى المبارك، وأشارت إلى أنها تهدف من خلال هذه الحملة المباركة إلى تعزيز روح التضامن الإنساني مع إخوتنا في العديد من الدول، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع بعثات الدولة في الخارج، لتنفيذ المشروع بالصورة التي تحقق أهدافه، وأكدت اكتمال ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الهيئة المختلفة.
وقالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي، تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام حيث يتم توفير 6 آلاف أضحية، يستفيد منها 7 آلاف و500 شخص في أبوظبي، و5 آلاف في العين، وألفان في منطقة الظفرة، وألفان و500 شخص في دبي، و3 آلاف و500 في عجمان، وألفان و500 في الشارقة، و3 آلاف في رأس الخيمة، وألفان و500 في الفجيرة، وألف و500 شخص في أم القيوين.
وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجيا، أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن المشروع يأتي هذا العام في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تعيشها الكثير من الشعوب من حولنا، نتيجة لحدة الأزمات والكوارث، وندرة الغذاء والأوضاع الاقتصادية، لذلك حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل ملايين الأشخاص في 23 دولة حول العالم.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر أن حملة الأضاحي تستهدف تمتين جسور التواصل مع كافة القطاعات في الدولة، وتعزيز مجالات الشراكة مع الهيئات والمؤسسات والأفراد لدعم جهود الهيئة في الداخل والخارج، وتحقيقا لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثرا في تحسين جودة الحياة والحد من وطأة المعاناة.

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