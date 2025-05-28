تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الحكومة الاتحادية

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الأربعاء، إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 5 يونيو 2025، ولغاية يوم الأحد 8 يونيو 2025، على أن يُستأنف الدوام يوم الاثنين 9 يونيو 2025.
حسب تعميم للهيئة..— FAHR (@FAHR_UAE) May 28, 2025
عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لهذا العام 1446هـ سوف تبدأ من 09 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الخميس 05 يونيو 2025، وتستمر لغاية 12 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الأحد 08 يونيو 2025م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 09 يونيو 2025م. pic.twitter.com/1uag3B3JI6