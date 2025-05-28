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علوم الدار

تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الحكومة الاتحادية

تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الحكومة الاتحادية
28 مايو 2025 13:01

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الأربعاء، إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 5 يونيو 2025، ولغاية يوم الأحد 8 يونيو 2025، على أن يُستأنف الدوام يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

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