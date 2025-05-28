تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الحكومة الاتحادية

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الأربعاء، إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 5 يونيو 2025، ولغاية يوم الأحد 8 يونيو 2025، على أن يُستأنف الدوام يوم الاثنين 9 يونيو 2025.



